Licola, via Masseria Vecchia aldilà del ponte: Chi fa da sé fa per tre

Era ottobre 2015 quando pubblicavo il seguente video su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=sQoIm2mOcBs&t=20s) per denunciare lo scempio ed il degrado vissuto da noi abitanti della zona quotidianamente da anni. Ebbene fino a qualche mese fa nulla era cambiato, cosicché Noi, stanchi e seriamente preoccupati per la salute nostra e dei nostri figli, decidiamo di formare un Comitato che comincia a lavorare seriamente ripulendo la strada da rifiuti in primis e poi da alberi e piante sporgenti, dopodichè, autotassandoci, riusciamo addirittura ad asfaltare la strada della vergogna!!! Ad oggi in questa zona mancano ancora i servizi primari quali fognature, gas di città ed illuminazione, ma Noi non ci arrendiamo!!! Il Comitato di Via Masseria Vecchia