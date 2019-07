Lia Rose di Napoli nominata "Fotomodlela per un anno"

Si è conclusa con pieno successo la selezione nazionale “Fotomodella per un anno”, organizzata dal Premio nazionale di poesia Monte Netto di Capriano del Colle, Brescia. Il Premio è presieduto dal poeta e scrittore Pier Angelo Bertolotti. In merito a questo progetto, sono state scelte le nuove “Top Ten 2019” tra 250 ragazze finaliste ed in queste Top c'è la brillante fotomodella Lia Rose di Napoli. Lia è già stata inserita nel progetto "Dio è Femmina", realizzato per la prevenzione della violenza sulle donne, con la pubblicazione di un suo bellissimo ebook fotografico in Amazon e in Mondadori. Infinie, oltre ad essere stata nominata Madrina provinciale della poesia di Napoli, è stata anche scelta per la diretta televisiva "Una su mille ce la fa".