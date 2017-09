il 15 sett. si è concluso il Progetto "Le Città Solidali" che ha visto impegnarsi per 4 mesi ragazzi e ragazze nella realizzazione di racconti, foto e balli. L'Associazione ALMA ha presentato i lavori dei ragazzi con l'allestimento di un gazebo in via Scarlatti suscitando interesse e curiosita nei tanti che si sono fermati presso di noi. A breve pubblicheremo sul ns. sito, www.associaionelama.it, il materiale realizzato dai ragazzi. Ricordati di seguirci sulla ns. paginafacebook: https://www.facebook.com/associazionealma.napoli