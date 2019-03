Judo: scugnizzi sul podio al campionato italiano U15

Ostia finali Campionato italiano cadetti, l'appuntamento di ogni anno dove gli U15 possono dire la loro, l'appuntamento che chiude una preparazione e apre le porte alle competizioni internazionali. Quest'anno gli scugnizzi di Ponticelli della Nippon Club dei fratelli Lello e Massimo Parlati lo hanno onorato con ben quattro medaglie, salendo su quel podio tanto sognato da chi per anni lavora per la conquista di uno di quei gradini, acquisendo di diritto la cintura nera. Infatti sono stati l'argento di Placino Giuseppe e i bronzi di Parlati Manuel (figlio d'arte in quanto primo genito del maestro Massimo Parlati), De Luca Ciro e Guarino Gennaro che hanno permesso all'unica società prtenopea di conquistare nella classifica per società il secondo gradino. La campania si fa sentire in campo nazionale grazie alla preparazione di questi atleti che sul tatami di Ostia hanno dimostrato incontro dopo incontro di saper affrontare uno dopo l'altro le teste di serie italiane con del bel judo. "Bene, in una situazione balorda quale quella della nostra casa ancora chusa per i lavori delle universiadi, il Palavesuvio di Ponticelli, dove i nostri atleti sono costretti ad allenarsi nella palestra di una scuola della zona con turni diversificati fino alle 11.00 di sera, questo è un risultato eccezzionale che ci sprona a fare di più e non mollare. Questi ragazzi meritano una guida e noi sul quartiere lo siamo a pieno titolo con fatti alla mano". Queste le parole del coach Parlati dopo le medaglie. La voglia di diventare sempre piu grandi di questa realtà nasce dallo sport, in particolare il judo e le tante attività dell'associazione, che puntano a divulgare le regole della vita attraverso di essi. Il bullismo, le devianzi minorili si combattono anche attraverso gli esempi positivi di questi ragazzi cresciuti li dove la camorra ne fa da padrona. Gli atleti di questa grande famiglia non si fermano solo in italia ma cercano di affermarsi anche all'estero. Questo gruppo partirà per Zagabria il prossimo fine settimama dove si svolgerà la prima tappa del tour europeo in occasione dell'European Cup Cadetti. Intanto al Centro Commerciale Neapolis di Ponticelli la Nippon per conto del CONI campania, rappresenterà lo sport con i suoi valori nonché le associazioni del territorio in occasione delle prossime Universiadi e lo farà con la gente e tra la gente per tutto il mese di marzo.