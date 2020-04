Immagine Napul'è, "Uniti per uno scopo"

Immagine napul'è è un progetto musicale che abbiamo creato domesticamente per questo momento tragico e di preoccupazione legato al covid-19. In piena quarantena ci siamo impegnati ognuno dalle proprie abitazioni a registrare un versetto della canzone sopra caricata che successivamente abbiamo montato per creare questo video, in piena collaborazione tra noi. L'amicizia supera tutti i confini.