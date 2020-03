Le guardie giurate che operano negli ospedali per il Covid-19 vengono assicurate contro il rischio contagio Le guardie particolari giurate del noto istituto di vigilanza privata Security Service che presta servizio presso gli ospedali e strutture di frontiera dell' Asl na 1 e non solo sono state coperte assicurativamente e in modo gratuito contro il rischio contagio da Coronavirus 2019-nCoV. Come si legge in un comunicato della Security Service ai propri dipendenti testualmente si può leggere "..In questo particolare momento, L azienda ha voluto attivare una copertura assicurativa a favore di tutti i dipendenti contro il rischio contagio da Coronavirus La polizza sottoscritta con L Aon Spa non comporterà alcun onore per i beneficiari e prevede sia prestazioni dirette che forme di indennizzo da aggiungersi a quelle contrattuali. Tale iniziativa vuol essere un ulteriore gesto di vicinanza a coloro che sono impegnati quotidianamente nel garantire la continuità dei servizi." Ecco il giusto modo di far imprenditoria dichiara Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate, la vigilanza privata dal volto umano dove lo spirito di coscienza supera ogni criterio economico di guadagno un vero esempio e le guardie giurate ancora una volta saranno ancora più forti e coese con le altre forze in campo per abbattere questa Pandemia. Uniti ce la faremo conclude il sindacalista