Gricignano, Frattamaggiore e Comuni Limitrofi aiutano Amatrice

Dallo scorso 24 Agosto, giorno del terribile e violento sisma che ha colpito il Centro Italia, l'Associazione di Volontariato "Una Scuola Per" (Pagina Facebook: https://www.facebook.com/unascuolaper.mirandola), con sede a Mirandola (Modena), ma con numerosi Soci in Campania, nell'Area Napoli Nord, si è prodigata per la progettazione e la realizzazione di diverse iniziative benefiche, sul Territorio Nazionale, che hanno alimentato una raccolta fondi da destinare alla Riqualificazione del Polo Scolastico di Amatrice (Rieti), danneggiato appunto dal terremoto. Ed è proprio grazie a queste iniziative, oltrechè alle donazione spontanee del Comitato Direttivo, dei Soci e dei numerosi sostenitori, che seguono e finanziano, costantemente, i progetti associativi, che sono stati raccolti 3.200 euro, interamente devoluti al Comune Rietino. Grande supporto è arrivato dalle Comunità di Gricignano di Aversa (Caserta), Frattamaggiore (Napoli), Marciana Marina (Isola D'Elba), Marittima (Lecce) e Mirandola (Modena). Un vero esempio di unione nazionale, per aiutare concretamente una popolazione, come quella di Amatrice, attualmente in stato di emergenza. Tra le iniziative effettuate in Campania, ricordiamo: 1) "Solidarietà per il Centro Italia", Torneo di Bocce organizzato dal Socio Vincenzo Perotta, presso il Centro Bocciofila di Frattamaggiore (Napoli) 2) "Solidarietà per Amatrice", Triangolare di Calcio a 11, organizzato dal Coordinatore Gennaro Imperatore, in collaborazione con l'ASD Risorgimento Frattese (Presidente Pasquale Palleggiante), con il Patrocinio del Comune di Frattamaggiore 3) "AMICI di Amatrice", Triangolare di Calcio a11, organizzato con il Patrocinio del Comune di Cardito (Napoli), con la partecipazione delle Società Real Frattaminore e Calcio Sant'Antonio, oltrechè una rappresentativa di Sostenitori Associativi (coordinata dagli amici Vincenzo Perotta, Sebastiano Della Gatta e Gennaro Pacilio). Per seguire lo sviluppo delle prossime iniziative "Una Scuola Per", è possibile collegarsi alla Pagina Facebook sopra menzionata o al sito web www.unascuolapermirandola.it