Zona Piazza Garibaldi e Vasto: turisti bersagliati

Non passa giorno ormai che i turisti in zona Piazza Garibaldi e strade adiacenti, non vengano rapinati e derubati. Ieri sera in Via Venezia una famiglia di turisti spagnoli è stata derubata di una borsa contenente documenti e cellulari.

I ladri, a volte stranieri appiedati, a volte italiani su scooter, non si fanno scrupoli a derubare i turisti che portano benefici e lustro alla nostra città. Non è più possibile andare avanti così: siamo in uno dei luoghi più sensibili della città e quotidianamente si verificano decine di episodi di questo tipo.

Questa famiglia stamani non ha potuto far rientro a casa poiché non hanno più i loro documenti. E' una vergogna.