Con i Foja sostieni l'iniziativa solidale "Durante Emergenza Attiviamo la Solidarietà"

Da oggi 9 aprile è possibile collegarsi al sito https://nunneancorafernuta.it/ e sostenere l'iniziativa "Durante Emergenza Attiviamo la Solidarietà" promossa dell'associazione etica Ex Opg - Je So’ Pazzo di Napoli. I Foja, famosa band partenopea, ha messo a disposizione un brano inedito, dal titolo "Nunn'è ancora Fernuta" che sarà incluso nel prossimo album; a sostegno della raccolta fondi attivata da alcune settimane dall'associazione napoletana con sede presso il centro sociale ExOPG. I Foja tornano a pubblicare un brano inedito e lo fanno in piena emergenza pandemia da Covid-19. La band guidata da Dario Sansone il 23 marzo scorso sarebbe dovuta entrate in studio per registrare il prossimo album, ma nel rispetto dei decreti governativi vigenti, che impongono il distanziamento sociale, ha deciso di congelare le fasi di registrazione evitando inutili assembramenti al chiuso. Ciò però non ha fermato la voglia del gruppo di esprimersi e così Ennio Frongillo [chitarra elettrica], Giuliano Falcone [basso], Giovanni Schiattarella [batteria], Luigi Scialdone [chitarre, ukulele, mandolini], Daniele Chessa [sound engineer, synth] e con l'eccezionale partecipazione di Michele Signore [archi e lira pontiaca] nelle rispettive abitazioni e con i personali sistemi di home recordings, hanno registrato le sessions musicali della canzone scritta da Dario Sansone alcuni mesi orsono. Nasce così il brano "Nunn'è ancora Fernuta" che rappresenta, per la band e per il circuito musicale, un'esperienza forte, rappresentativa e futuristica per il momento storico e sociale che stiamo vivendo. Il testo di "Nunn'è ancora Fernuta" è un'inno alla speranza che attraverso l'amara analisi di un'umanità indebolita da se stessa narra l'egoismo di una società che dovrebbe rimanere più unita amando di più la propria terra. "Durante questo periodo di emergenza - dichiara la band - abbiamo sentito il bisogno di essere vicini a chi è più in difficoltà. Vorremmo dare una mano agli “ultimi”, con un aiuto concreto. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere fattivamente la raccolta fondi “Durante l'Emergenza - Attiviamo la Solidarietà”, che l'associazione etica Ex Opg - Je So' Pazzo di Napoli, ha messo in piedi, regalando a chiunque effettuerà una donazione anche minima, che sarà INTERAMENTE devoluta in beneficenza, una nostra canzone inedita dal nome “Nunn'è ancora fernuta”, registrata in remoto durante questi giorni di “distanziamento sociale” e non disponibile in distribuzione ufficiale. Con il vostro generoso contributo aiuteremo famiglie in difficoltà, anziani, migranti e volontari scesi in campo per la battaglia al Covid-19.". I Foja, con il sostegno della propria etichetta discografica FullHeads, hanno deciso di versare interamente in beneficenza il ricavato delle donazioni inviando personalmente al pubblico il file del brano inedito ed invitano tutti, in particolare i propri fans, a collegarsi al sito https://nunneancorafernuta.it/ per aderire all'iniziativa. Collegandosi al sito sarà possibile donare una cifra di 2, 5 oppure 10 euro - o altro importo a piacere - per ricevere in maniera automatica, in regalo la canzone, i credits e un'illustrazione ad alta definizione e inedita di Alessandro Rak.