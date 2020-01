Domani metro Chiaiano assemblea pubblica ore 10 per protestare contro lo stop del servizio dalla tratta da Piscinola. Questo comporta un forte disagio per studenti, lavoratori e lavoratrici che dalla periferia e dalla provincia vengono in citta'. Per questo chiediamo il ripristino della tratta ed un piano trasporto per l'area Nord di Napoli L'assemblea è indetta da sinistra italiana, comitati e cittadini