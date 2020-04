Un giornale abbastanza "Libero"

Ancora una volta il direttore di "Libero" Vittorio Feltri, si è lasciato andare a dei sentimenti non proprio confortevoli e di benevolenza verso i meridionali. Ospite di Mario Giordano in Fuori dal Coro in onda su Retequattro. Il direttore e fondatore di Libero ha spiegato che, “molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”. Ancora una volta il popolare direttore ha usato termini di odio razziale verso il popolo del sud. Pronta subito la risposta di Sandro Ruotolo pronto a scrivere all'albo dei giornalisti auspicando nella radiazione dell'ordine dei giornalisti per Feltri. Sia la volta buona che il Sud diventi "Libero" e si libera dalla televisione fin troppa "Libera"