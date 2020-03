Le eccellenze della vigilanza privata contro il Coronavirus 2019-nCoV

La security Service srl primario Istituto di vigilanza privata in Italia, specialmente in questo momento pandemico a causa del Coronavirus 2019-nCoV, è particolarmente attento alla salute del proprio personale in servizio distribuendo ciclicamente e quando occorre il necessario dei dispositivi di protezione individuale e opuscoli informativi dettagliati per quanto possa contribuire ad evitare il contagio e battere questo rischio covid , risultando tra le prime e poche aziende a livello nazionale che si adoperano in tal senso. Il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti,già Medaglia d' argento al valore civile, ha voluto tributare all' istituto in questione la menzione ad honorem della vigilanza per quanto concerne l' A.g.p.g anticipando che quando sarà terminato tale momento pandemico sarà fatta oggetto di premiazione nella figura del comandante Ten. Vincenzo Pinto assieme ad altre aziende di rilievo Nazionale come La Mondiapol pol Service group e la Vedetta 2 mondiapol di Trieste con Cristian Curro che hanno indicato la via maestra come tutelare le proprie guardie giurate e quindi la collettività