Constatato che continua l’assurdo silenzio per l’attuazione della Delibera N° 01202 DEL 29/12/2017 del Direttore Generale dell’Asl Na1 Centro per l’attivazione di un centro semiresidenziale per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) Vi chiediamo di essere al nostro fianco e a quello dei nostri figli per rendere la salute realmente un diritto di tutti. Siamo stanchi delle continue attese, siamo stanchi di essere presi in giro, adesso è giunto il momento di dire BASTA. I DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) non sono malanni stagionali, i DCA sconvolgono le famiglie, i DCA annientano le persone, di DCA si può morire. Quanti ragazzi/e devono essere ancora “sacrificati” sull’altare dell’indifferenza? Giovanni Di Matteo rappresentante Gruppo Genitori DCA Soccavo: Email: gruppogenitoridcasoccavo@gmail.com Website: https://genitoridcasoccavo.wixsite.com/website1 Mobile: +39 3396495325