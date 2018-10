CURRE CURRE GUAGLIO’, primo social web format di Casalnuovo

Curre Curre Guagliò è il simpatico titolo del nuovo social web format ideato e condotto da Mario Pelliccia, giornalista e speaker casalnuovese purosangue. Per la prima volta a Casalnuovo di Napoli, città di 50.000 abitanti, arriva un punto di riferimento mediatico rivolto a chiunque abbia la necessità di segnalare situazioni di degrado, dissesto urbano e ogni tipo di problema e disagio, che quotidianamente può rendere difficile e complicata la vita dei cittadini. Il nuovo format entrerà nelle case della gente e su tutti i dispositivi smartphone e tablet perché trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale Casalnuovo Net, che allo stato attuale conta migliaia di followers. La prima diretta è prevista per Martedì 16 Ottobre 2018 alle ore 21:00, con uno studio vero e proprio allestito nella sede dell’associazione “Una Città Che...”. Una sorta di talkshow, di tête a tête con gli ospiti in studio a cui saranno rivolte delle domande specifiche frutto di segnalazioni giunte in redazione. Così Mario Pelliccia, racconta la sua idea: “Curre Curre Guagliò deve essere proprio preso alla lettera, parafrasando la storica canzone dei 99 Posse, sarà uno spazio irriverente, un po' fuori dalle righe e dal ‘va tutto bene’ magari un invito a correre a risolvere il problema, senza necessariamente puntare il dito contro qualcuno e evitando il ‘NO’ a prescindere”. Ospite della prima serata Giovanni Nappi, ideatore del Premio Letterario Una Città Che Scrive e Segreterio del Sindaco SLI, oltre che ex Presidente del Consiglio Comunale a Casalnuovo. Nappi è già noto ai Social per le sue videoclip e per le sue tante attività a favore della comunità. Con Nappi parlerò di tante cose, gli porterò in visione una serie di filmati, realizzati da noi sul territorio o inviati direttamente dai cittadini, di modo che la gente potrà sentirsi quantomeno ascoltata. Le segnalazioni, giunte sulla mail segnalazioni@casalnuovonet.tv oppure sul numero whatsapp 3492232839, sono state vagliate da un’attenta redazione fatta da ragazzi, che con passione e dedizione hanno deciso di dare volontariamente il proprio contribuito”- queste le parole del padrone di casa Mario Pelliccia. --