Il Cardinale Crescenzio Sepe Riceve mascherine e gel igienizzante dalle guardie particolari giurate Stamattina nella splendida cornice della Curia Arcivescovile di Napoli Proseguono senza soluzione di continuità le dimostrazioni di grande solidarietà da parte di enti e attività in relazione all'emergenza Covid-19. I ' istituto di vigilanza privata Security Service ente primario in Italia per la sicurezza hanno spontaneamente donato dispositivi di protezione individuali quali mascherine, gel igienizzanti e guanti . Un atto di generosità immortalato da un'immagine ad hoc, che raccoglie le guardie la polizia e l l'incaricato del vescovo dott. Caputo che, pur distanti, si tengono per mano simbolicamente mettendosi a disposizione, anche per la loro parte, della comunità. Da applausi il gesto delle guardie giurate , dichiara Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate presente all' evento che sottolinea come le guardie continuano a lavorare in prima linea contro il Coronavirus e a favore delle persone più deboli. Siamo davanti alle tende triage, in giro negli ospedali di tutta Italia e Lavoriamo affinché tutto vada bene». La benedizione solenne di sua Em. Za il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe è stata espressa dal gentilissimo dott. Vincenzo Piscopo che ha anticipato che a pericolo covid scongiurato personalmente il Cardinale Crescenzio Sepe vorrà dedicare una pergamena di ringraziamento sia al Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che al Presidente dott. Renato Mongillo della Security Service che ha dimostrato una vera imprenditoria dal volto umano.