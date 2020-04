Coronavirus a Napoli, due stazioni del metrò aperte di notte per i clochard presidiate da guardie giurate

Coronavirus a Napoli, due stazioni del metrò aperte di notte per i clochard presidiato da guardie giurate In continuità con le misure già attive a supporto del «Piano freddo» dell'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli e in queste ore di emergenza Covid19, Anm ha deciso di continuare a lasciare aperte di notte, fino al 4 maggio prossimo, le stazioni Municipio e Museo della metropolitana Linea 1 per garantire accoglienza e riparo dalle temperature rigide in arrivo, ai senza fissa dimora. L'apertura notturna straordinaria viene garantita da fine servizio (20.30) fino al mattino alle ore 7, con il presidio di agenti della vigilanza dell' istituto Security Service primaria azienda nazionale nel settore mirabilmente comandante dal Ten. Vincenzo Pinto Per ragioni di sicurezza resta aperto un unico accesso per stazione: a Museo l'ingresso di Piazzetta Gagliardi e alla fermata Municipio l'uscita San Giacomo. Un plauso all amministrazione comunale giunge dal Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che sottolinea ancora una volta l l'appoggio che le guardie giurate stanno dando alla comunità tutta