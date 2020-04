Controlli fantasma

Ancora una volta sono qui a segnalare un viavai di persone e auto in zona Scampia..Lo Stato ancora una volta mostra il lato fantasma della propria autorità. Dove sono i controlli ? Egregio Sig. Presidente De Luca ma vogliamo alzare un po' la voce, io alzerei i mitra,contro le istituzioni che latitano del tutto su questo territorio di nessuno? Uno Stato sempre assente che ha abdicato in favore della illegalità e che ogni tanto mette in pratica degli sgangherati modi di essere Stato e pretende poi rispetto...Abbandonare un figlio al proprio destno non significa poi volere rispetto...Nemmeno in questi momenti difficili la legge riesce a imporre il dominio statale...Siamo ormai allo sbando completo...