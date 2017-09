Si è conclusa ieri con una manifestazione in via scarlatti il progetto Condividiamo Le Culture realizzato dall’Associazione ALMA Napoli e CSV Napoli, che ha visto coinvolti ragazzi e ragazze cimentarsi in fotografia, balli e scrittura di racconti. A breve il materiale sarà disponibile sul ns. sito www.associaionealma.it. Ricordati di mettere MI PIACE alla ns. pagina https://www.facebook.com/associazionealma.napoli/