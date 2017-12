Concerto di Capodanno 2018 per Citta' della Scienza

Un concerto organizzato dall ' Associazione Amici di Citta' della Scienza la Va Municipalita' Vomero Arenella e l ' Ass. NaturalMenteMusica in favore di Citta' della Scienza. Va Municipalita' di Napoli Vomero-Arenella Sala Silvia Ruotolo Via Morghen n.84 Ore 11.00 Saluti Presidente della Municipalita' Paolo De Luca Presidente Ass. Amici di Citta' della Scienza Ferruccio Diozzi AMATI ENSEMBLE Direzione Musicale Angela Amato Direzione D' Orchestra M. Francesco Nocerino SOLISTI Alessandro Parfitt violoncello Andrea Matacena viola Angela Amato, Marco Manduca, Camilla Liguori, Paola Sorrentino violino Paulina Piedra, Natalia Apolenskaya soprano PROGRAMMA J.S. Bach Aria sulla 4a corda D. Scarlatti Sonata per Archi in la min. A. Vivaldi Concerto per 4 violini in si min. F.Telemann Concerto per viola in Sol magg. W.A. Mozart Laudate Dominum, Alleluja J. Haydn Concerto per violoncello in Do magg. G. Gershwin The man I love, Un Americano a Parigi