Roghi nel campo rom a pochi metri dalla scuola. "Ogni mattina sentiamo puzze insopportabili"

Sono un ragazzo di 19 anni, abito a Scampia da quando sono nato e frequento l’ “ITIS GALILEO FERRARIS” da studente. Sono uno dei candidati alle elezioni per la Rappresentanza di Istituto e quest’anno nel mio programma ho una delle problematiche che affliggono la struttura scolastica e Scampia già da anni, cioè i campi Rom. Questi campi sono attaccati alla nostra scuola e ormai sono già diversi anni che noi non possiamo svolgere lezioni normalmente per via della puzza della plastica che bruciano. Ogni mattina si sente una puzza insopportabile che non fa bene alla nostra salute e al nostro organismo. Per di più di fianco abbiamo una scuola elementare e una media. La “Alpi Levi”. Non sappiamo più come fare. Abbiamo urgentemente bisogno di un aiuto".