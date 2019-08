Cafè Cabaret - Casting

Sono aperti i casting per selezionare i comici da inserire nel cast della prima edizione del programma TV “Cafè Cabaret”. Il casting, è organizzato da POP ART ADV e da Cafe Cabaret. La prima tappa del “casting di Cafè Cabaret si svolgerà martedì 10 settembre 2019, dalle 15.00 alle 19.00, presso il Teatro Gelsomino di Afragola. I comici in erba potranno salire sul palco e diventare i protagonisti della prima stagione di Cafè Cabaret. Per info 3926049732 Invia la tua candidatura a cafecabaretlab@gmail.com