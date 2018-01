Pericolo calcinacci in Via Toledo: la denuncia

Ennesima tragedia sfiorata stamane in Via Toledo, una delle strade pedonali più importanti e trafficate della città. Non è caduta una pietrina di intonaco (ingrandire la foto del balcone per rendersi conto cosa sia caduto!). Non credo si possa andare avanti così... Le leggi in merito all'obbligatorietà della manutenzione dei beni esistono; perché allora non viene fatta una regolare manutenzione ai fabbricati? Perché la manutenzione va fatta, nella maggior parte dei casi, solo dopo un evento di questo tipo? Ma soprattutto perché non vengono multati pesantemente i fabbricati che fanno intervenire i Vigili del Fuoco a seguito di caduta di calcinacci? Entrerebbero anche tanti soldini nelle casse del comune. Qualcosa tipo 20.000 euro di sanzione, allora sì che al 99% non accadrebbe più nulla! E se la storia è sempre la stessa, cioè non ci sono soldi, allora non si può possedere un bene che può creare danni ad altri. Ma dove sta scritto che mentre si passeggia di domenica mattina si può morire sotto i calcinacci di qualche condomino ignorante o strafottente? Se non si hanno soldi per poter fare i freni all'auto è ovvio che non puoi possederne una. Per carità, l'incidente ci sta ma nella stragrande maggioranza dei casi è solo mancanza di normale manutenzione.