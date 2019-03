Belvedere Fotografi protagonista a Mia Sposa

Il matrimonio si sa, è una cosa molto importante, e chi decide di fare il passo, ha ovviamente bisogno di scegliere con cura location, fotografi, make up e tanto altro. Oltre al web esistono tante fiere, tra le quali Mia Sposa, che vede tra i protagonisti principali Michele Belvedere (nella foto insieme al patron Marcello Damiano), fondatore di Belvedere Fotografi. "Per me è sempre un piacere partecipare alle fiere - dichiara Michele Belvedere - è comunque un modo per essere sempre presenti e cercare di portare sempre più novità sup mercato".