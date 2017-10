Bando corso gratuito di formazione turismo napoli

Salve, volevo segnalarvi la pubblicazione di un nuovo bando per un corso di formazione gratuito sul turismo che mi sembra interessante, http://www.fondazioneitsbact.gov.it/its-msc-crociere-bando-crocierismo-internazionale/?utm_source=fb_button&utm_medium=click&utm_campaign=msc_its_corso&utm_content=click Dice: "La Fondazione ITS BACT in collaborazione con MSC Crociere offre la possibilità di partecipare ad un corso di formazione GRATUITO della durata di tre anni e che rilascerà un titolo di studio completo e valido per il conseguimento della laurea triennale di settore." Buona giornata :)