Asilo Nido il Cucciolo

Con riferimento al vostro articolo del 24 Luglio c.a. che annuncia che sono stati trovati i fondi per il Nido il Cucciolo, anche quest' anno la 5.a Municipalità fa discutere sul suo impegno nel sociale facendo partire nuovamente in ritardo le iscrizioni al nido il Cucciolo e di conseguenza l’apertura dello stesso nido. Infatti, lo scorso anno le graduatorie partirono ad ottobre e l' apertura del nido avvenne addirittura a gennaio dell'anno successivo. Quest'anno dopo aver promesso ai genitori che le iscrizioni sarebbero partite a fine luglio, come riportato anche nel vostro articolo, hanno invece fatto sapere che per carenze interne le medesime sarebbero partite in ritardo. Diversamente dalla 5.a municipalità, la 2.a e la 3.a pur avendo anch'esse le gare d’appalto in corso hanno tempestivamente emesso l’ avviso di presentazione delle iscrizione sul sito che avverranno a partire dal 2 al 30 settembre con la speranza di inizio delle attività già nella 1.a settimane di ottobre. Pertanto con buona pace dei genitori anche quest'anno l'apertura del nido il Cucciolo avverrà in forte ritardo con le ricadute negative che ci saranno sia sulla pelle dei bambini in termini di discontinuità didattica e dei genitori in termini economici perché costretti ad iscriverli temporaneamente in strutture private.