Apre lo Chalet degli Spritz a Mergellina: si beve gratis

Il format SPRITZERÒ sbarca venerdì 13 dicembre sul lungomare Caracciolo con spritz gratis all'inaugurazione A due passi dal mare, sul lungomare più bello del mondo, bere il miglior spritz di Napoli, farsi accarezzare dolcemente dalla sottile e delicata brezza marina. Non è un sogno nel cassetto dei napoletani. Tra pochi giorni, tutto questo sarà possibile e alla portata di tutti. Basterà semplicemente raggiungere il lungomare Caracciolo, ammirare il più antico chalet della città e vi troverete davanti al nuovo SPRITZERÒ - Aperitivo Italiano di Mergellina. 10 tipologie di Spritz, da quelli più noti all'Aperol e al Campari fino all'amatissimo Napoli Spritz, una variante tutta azzurra a base di frutti tropicali. Una sorta di angolo di paradiso sul litorale partenopeo. Il nuovo chalet SPRITZERÒ sarà inaugurato venerdì 13 dicembre alle ore 18, dove fino alle 19 saranno serviti spritz gratis, una serata tutta tinta d'arancio, resa ancora più affascinante dalla presenza delle belle hostess e dai gadget Aperol Spritz. Per partecipare all'evento sarà necessario mettere il like alla pagina ufficiale Spritzerò e cliccare su Parteciperò all'evento di inaugurazione pubblicato su Facebook. La nuova sfida dei soci Davide Schiano Lo Moriello e Paolo Del Franco, una vita nel settore del Food & Beverage, renderanno le serate napoletane ancora più ricche grazie alla loro interessante offerta. "L'idea - dice il CEO Davide Schiano - nasce dalla nostra esperienza nel campo e dalla nostra passione per lo Spritz. Un amore sbocciato con la collaborazione del Gruppo Campari, attraverso il marchio Aperol Spritz. Il nostro obiettivo è offrire la possibilità a tutti gli amanti dell'aperitivo, a chiunque voglia provare qualcosa di diverso, un’esperienza alla moda, di tendenza ma decisamente low cost, vicino al mare, gustando l'aperitivo italiano per eccellenza. Il nostro slogan resta O' Spass' è Gratis, perché gli arachidi li offriamo noi e ci si può divertire davvero con poco. Niente di impegnativo. Per dirla in maniera schietta, il nostro format è per tutte le tasche. Se siamo sbarcati in questa meravigliosa cornice in riva al mare, lo dobbiamo ai fratelli Luigi e Antonio Mosca, Rosario Giandomenico e Luigi D'Anna a cui abbiamo subito risposto affermativamente quando ci hanno prospettatto la possibilità di fare il nostro format Spritzerò nel più antico chalet del lungomare Caracciolo. Ci tenevamo ad aprire l'ultimo locale Spritzerò di Napoli in una delle zone più affascinanti della città. Dopo questa apertura ci riposeremo per qualche giorno, dobbiamo dedicare del tempo alle nostre famiglie e trascorrere un sereno Natale, un augurio che facciamo a tutte le famiglie napoletane. Agli inizi del 2020 saremo molto impegnati con il lancio del format Spritzerò in franchising, con aperture nel Lazio e nel Cilento questa estate." E con questa importante apertura Spritzerò lancia anche il progetto Spritz Plastic Free, dove i bicchieri e le cannucce utilizzate saranno tutte in PLA, in piena salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto dell’ordinanza comunale dettato dal Sindaco Luigi De Magistris. Quando: Venerdì 13 dicembre 2019 ore 18.00 Dove: Via Francesco Caracciolo 1 (Lungomare Caracciolo, dopo lo Chalet Delle Rose) Link: https://www.facebook.com/events/2355858308061203/