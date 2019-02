Ammore Arrevutato - Tango in strada a Santa Chiara

Il 22 febbraio prende il via "Santa Chiara in movimento", una serie di appuntamenti culturali ed enogastronomici che vedranno coinvolti commercianti, associazioni ed abitanti del quartiere. Un'occasione per stare insieme, degustare i prodotti del territorio e riappropriarsi della strada quale spazio comune, all'insegna della convivialità e dell'incontro. Un'esigenza, questa, che avvertiamo sempre più forte in seguito ai recenti e frequenti episodi di microcriminalità avvenuti nel quartiere. Il primo appuntamento si terrà con "Ammore Arrevutato", perché ci piace pensare all'amore sovvertito, alle sue mille forme e sfaccettature. E per questo motivo vivremo la giornata come un'occasione per rafforzare i legami di comunità: dallo stare insieme al ballo in strada, dal degustare prodotti tipici del territorio fino alla visita di particolari botteghe artigiane, che hanno sempre caratterizzato la nostra città e che, faticosamente, resistono contro la grande distribuzione.