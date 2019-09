Quando si dice "tirà a sciàveca" (e cos'è)

Quando a Napoli si vuole prendere in giro chi non si ammazza di fatica ma, tuttavia, si agita, sbuffa, gesticola per mostrarsi stanco o indaffarato alla gente intorno, si dice "chillo tira 'a sciavèca".

Il termine sciàveca altro non è che la trasposizione in lingua napoletana della parola spagnola jábega, a sua volta derivata dall'arabo ispanico šábk, a sua volta derivato dall'arabo classico šabakah, rete.

Sciabica, in italiano, è termine tecnico con cui si indica in particolare la rete usata per la pesca a strascico lungo la riva, in acque poco profonde: generalmente viene calata in acqua da una barca a remi, in modo da formare una specie di semicerchio, con l'apertura rivolta verso riva, per essere poi tirata a terra da pescatori posti ai lati che si avvicinano tra loro, a mano a mano che si accostano a riva.

Chi tira 'a sciàveca, quindi, è qualcuno che lavora poco o niente ma si sbraccia ed agita e lamenta come se stesse compiendo una fatica immane: uno scansafatiche con la vocazione dell'attore, insomma.