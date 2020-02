Sanremo 2020: indovina il vincitore e vinci un panino per tutto l'anno

StudioBurger, il locale noto per la sua formula All You Can Eat di miniburger proposta tutti i giovedì, durante il Festival di Sanremo accoglie tutti gli appassionati della kermesse italiana.

Quest’anno ha deciso di dedicare un contest alla gara canora per eccellenza dando la possibilità di vincere un panino in omaggio per un anno intero.

"Partecipare al concorso è semplice: bisogna andare sulla pagina social di Studioburger e associare un cantante con un panino del menù. I fortunati vincitori che avranno indovinato il trionfatore del Festival di Sanremo avranno diritto, un giorno a settimana, per tutto l’anno al panino omaggio", spiega il titolare di Studio Burger, Luca Esposito a NapoliToday. Si potrà votare entro sabato alle 21.00.