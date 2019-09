Rosa Perrotta: sono innamorata persa di mio figlio!

Rosa Perrotta arriva in perfetto stile diva: cover del telefonino in tinta con la giacca, top che sottolinea il décolleté mozzafiato, jeans attillati ma non strizzati e scarpe rigorosamente con tacco alto. Bellissima e in gran forma, Rosa, diventata mamma da meno di due mesi, è alla sua prima uscita pubblica. L'influencer non si sottrae a fan, flash e microfoni: parla delle gioie della maternità, di come per lei è stato facile accettare i cambiamenti - non solo fisici - che la gravidanza inevitabilmente comporta e dei progetti per il futuro tra cui, comunque, per ora, nell'immediato il matrimonio non c'è ma "verrà sicuramente".

Ma che mamma è Rosa Perrotta? "Sono innamorata persa del mio bambino - dice - soffro a lasciarlo anche una sola ora. Non ho una tata e sto quasi tutto il giorno con il mio bambino: ho bisogno proprio di vivere questi momenti che non torneranno più. Quando occorre mi faccio aiutare dalle nonne". Del compagno Pietro Tartglione dice: "è un papà dolcissimo e presentissimo. Ci piace essere genitori: è una cosa che volevamo ed è arrivata al momento giusto della nostra vita" .

Rosa è a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, per il party inaugurale dello store emozionale di Somany, il brand dei fratelli Pasquale e Danilo Errico, sempre più apprezzato tra gli influencer del Belpaese per il suo stile capace di coniugare sofisticatezza e aggressività. Lo store è stato voluto proprio "a San Giovanni, con l'obiettivo che anche le strade di questa zona entrino a far parte della shopping map di napoletani e turisti - spiegano i fratelli Errico - è un esperimento che nostra mamma, Nicoletta De Pasquale, ha già fatto trent'anni or sono con i nostri primi negozi e che ci ha regalato tante soddisfazioni. Siamo convinti dell'importanza di investire sul territorio», .

Al party anche una meravigliosa Cristina Buccino, ammiccante ed effervescente in una t-shirt bianca annodata in modo da esaltare ogni curva. Per anni protagonista della tv e delle cronache rosa, la modella calabrese da tempo ha scelto di occuparsi solo del suo profilo Instagram che vanta circa 2,5 milioni di followers.