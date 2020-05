Il ristorante stellato del Romeo Hotel annuncia la riapertura

Riprendono il 29 maggio le attività del ROMEO Hotel, fascinoso 5 stelle affacciato sul golfo di Napoli, e con l'albergo riprende la sua attività anche il ristorante, stella Michelin, guidato dallo chef Salvatore Bianco.

La re-opening de Il Comandante avrà un gusto a dir poco speciale: lo chef, infatti, inviterà gli ospiti ad esplorare La Profondità dell’Essere, percorso gastronomico articolato in tre diversi menù da 3, 6 e 8 portate (rispettivamente a 95, 155 e 175 euro, vini esclusi), tutti realizzati in base all’ispirazione del momento e declinati secondo lo stile di Salvatore Bianco, che esalta la qualità in una sapiente commistione tra ingredienti, profumi e sapori del Golfo di Napoli, con tecniche e suggestioni fusion.

Il percorso gastronomico resterà percorribile per diverse settimane, tutte le sere, dalle 19.30 alle 22.30.

Per quanto riguarda poi le misure anti-CoVid, attivato un programma di Special Care che non lascia niente al caso