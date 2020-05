Ritorna la movida: drink e mascherine per il ritorno alla normalità

Dopo i giorni bui del lockdown riparte la movida napoletana. Mascherine, sorrisi e stuzzichini dal Vomero a Chiaia. E non solo per i giovani: anche gli anziani e le famiglie hanno voglia di uscire, di incontrare gli amici, di mangiare un gelato o sorseggiare un drink seduti a tavolino, complice il tempo ritornato bello. Molti anche i volti noti del jet set partenopeo intravisti qua e là.

Decisamente complicato il distanziamento, sia per ragioni logistiche, collegate agli spazi urbani, sia per il desiderio di abbracci.

Per quanto riguarda le mascherine, in città si stanno trasformando sempre più in segno di eleganza: i più accorti la abbinano all'outfit, a pendant per le coppie, glitterata o color oro per chi vuole essere ultrachic, ma quella che fa davvero tendenza in città è total black.