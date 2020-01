Valentina Cappiello: Nuda all'arancia a Torre del Greco

Tappa a Torre del Greco per il tour di FoodAddiction in Store. Organizzato da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che apre le porte dei suoi showroom a show-cooking e degustazioni, il tour garantisce esperienze culinarie indimenticabili grazie alla partecipazione dei più noti food blogger, food coach e artigiani del cibo.

L’appuntamento è per sabato 18 gennaio, dalle 18 alle 19.30, in Corso Garibaldi 44, con uno showcooking gratuito. Ad esibirsi sarà la bella cake designer di iFood, Valentina Cappiello. Per l’occasione la pastry blogger napoletana - che ama definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni - preparerà, con l'aiuto del pubblico, una delle sue speciali torte nude in abbinamento al frutto invernale per eccellenza, l’arancia, e rivelerà tutti i segreti per creare una soffice torta con composta di arance, una ricetta facilmente replicabile a casa.

La ricetta prevede una base senza lattosio, all’acqua, bagnata da succo d’arancia, crema al burro come guarnizione e, per concludere, fette di arancia essiccate per dare contrasto cromatico e fiori di cotone a decorazione. L’ingrediente principe che dona sapore alla torta è la composta di arance realizzata con arance sbucciate senza filamenti, limone, cannella, zucchero, amido di mais e rum.