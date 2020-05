I commercianti verso la riapertura del 18 maggio tra speranze e timori

Grande fermento in città. Un po' ovunque, infatti, i commercianti stanno completando pulizie e allestimenti in vista della tanto attesa riapertura di lunedì 18 maggio. Per tutti mascherina d'ordinanza e, soprattutto, la speranza che l'epidemia di covid possa trasformarsi presto in un ricordo. E' comunque consapevolezza comune che i prossimi mesi saranno duri, in particolare al Centro Storico, svuotato di tursti e curiosi.

"Da questa settimana abbiano iniziato finalmente a vedere un po' di gente - spiega il tabaccaio di via benedetto Croce - sono soprattutto ragazzi, che si ritrovano in zona per qualche ora di mattina e soprattutto dopo le sei del pomeriggio". E proprio dal Centro Storico parte la protesta degli artigiani dell'arte presepiale: "Di comune accordo noi artigiani di San Gregorio Armeno abbiamo deciso che lunedì non apriremo - ci spiega Marco Ferrigno, della nota famiglia di Maestri del presepe napoletano -mancano le condizioni per portare avanti il nostro lavoro. Il futuro ci spaventa: turisti non ce ne saranno e non sappiamo cosa potrà esserne della Fiera di Natale, con il suo flusso di visitatori. Il nostro è un grido di aiuto. Chiediamo attenzione da parte della Regione Campania".

In effetti erano decenni che San Gregorio Armeno non si mostrava così grigia e vuota come questo pomeriggio e così desolata tutta la zona tra Piazza Bellini e Santa Chiara.

