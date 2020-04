Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Partirà Mercoledi 22 Aprile, il primo Reality web su instagram dal titolo IL BUGIARDO che si svolgerà sul profilo IG @reality.il.bugiardo. L'organizzatore è l'agente televisivo e autore format Bruno Coscia della Management Bruno Coscia di Napoli. All'intrigante format web che presto si trasformerà in format televisivo che andrà in onda su un canale nazionale in estate, parteciperanno parecchi nuovi volti assistiti della Management Bruno Coscia e tre personaggi che già sono passati dal grande schermo e teatro che sono l'attore Salvatore Chiantone, Filip Simaz influencer da Ciao Darwin 8 e Il Castigatore del Grande Fratello Vip Massimo La Torre nella veste di Giudici. Per capire le dinamiche i personaggi di questo format vi invitiamo a seguire il profilo Instagram @reality.il.bugiardo