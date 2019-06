Casting per la nuova serie di Rai 1 dedicata Commissario Ricciardi

Se sei residente in Campania e hai tra i 18 e gli 80 anni potrebbe darsi che il Commissario Ricciardi stia cercando proprio te. Il 1 luglio, nel locale Jemaka di via Ponti Rossi n. 113, si terranno infatti i casting per la nuova serie TV di Rai 1 tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (che ha scritto le sceneggiature ma ha poi abbandonato il progetto televisivo), con protagonista Lino Guanciale, ambientata negli anni '30. E proprio l'epoca in cui è ambientata la storia potrebbe essere la ragione della particolare richiesta della produzione che, con un avviso molto chiaro, e in aperta contraddizione con ogni tendenza della moda in fatto di bellezza, precisa che è inutile presentarsi se si hanno

tatuaggi evidenti

evidenti doppio taglio

sopracciglia tatuate

tatuate capelli di più colori , meches comprese

, meches comprese ci si è sottoposti ad interventi di chirurgia plastica

L'appuntamento, solo per chi risponde ai requisiti richiesti (e non si è già presentato ad altri casting nel 2019), è dalle 10 alle 18, rigorosamente muniti di documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria