Emergenza Coronavirus: Pornohub premium gratis fa impazzire i napoletani

In piena emergenza Coronavirus si moltiplicano le iniziative di solidarietà per il nostro Paese. Tra le più apprezzate dai giovani e meno giovani della nostra città, tra i quali si è diffusa in un battibaleno attraverso chat e social, c'è sicuramente quella messa in campo da Porno-hub.

"Forza Italia, We love you! " , si legge infatti sulla piattaforma dui quello che è uno dei maggiori siti web di pronographic videosharing, qualcosa di simile a Youtube, cioè, ma "dedicato" a specifici contenuti. E la solidarietà non si ferma qui: non solo, inftati, gli amministratori hanno deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l'Italia durante questa emergenza, ma nel corso di queste settimane da trascorrere chiusi in casa, per tutto il mese di marzo, rende possibile accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito. Questo il link porno-hub free Italy . Chiusi in casa sì, quindi, ma grazie a Pornohub con ampie e libere vedute. Almeno fino al 31 marzo ;-)