Riti di settembre: la Processione della Madonna della Mercede

Nonostante la pioggia e i recenti fatti di cronaca, con le raffiche di spari in piena notte, anche quest'anno ai Quartieri Spagnoli si è tenuta la processione della Madonna della Mercede. Fuochi d'artificio hanno accompagnato la partenza della statua della Vergine dall'omonima chiesa, in Piazza Montecalvario, nel pomeriggio. Banda musicale e preghiere, come da tradizione, hanno scandito il passaggio dei carri attraverso i vicoli.

Ad accompagnare i carri con la Madonna e i Santi, i membri delle congreghe, giunti anche da fuori Napoli (particolarmente numerosi i fedeli provenienti da Fontanarosa, in provincia di Avellino), sacerdoti, bambini e qualche anziano. La gente dei Quartieri, invece, come sempre ha per lo più assistito al passaggio della Vergine del Perdono dalle finestre o sui balconi, tra gli immancabili panni stesi ad asciugare.