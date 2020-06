E' napoletano il tornello anti-covid più intelligente

Si chiama Pass, acronimo di Protected Access Security System, e si presenta tra i sistemi più intelligenti e smart per la prevenzione anti-covid in locali pubblici di qualsiasi tipo, compresi negozi e uffici.

A concepirlo e svilupparlo è stata la Protom, società nata a Napoli e diventata leader in Europa nei servizi avanzati di ingegneria e consulenza nello sviluppo di progetti e soluzioni ad alto grado di innovazione, fondata da Fabio De Felice, napoletano, ingegnere, tra i principali esperti italiani di digitalizzazione delle imprese che insegna alle università di Napoli e Cassino.

Pass è un sistema che fa sintesi tra intelligenza artificiale, sensoristica e software di monitoraggio ambientale. In pratica è una sorta di "porta della salute” in grado di automatizzare, semplificare e velocizzare le procedure di verifica delle norme di sicurezza per contrastare la circolazione del coronavirus. Controlla infatti il corretto utilizzo della mascherina e la temperatura corporea, sanifica le scarpe e consente l’igienizzazione delle mani. Ancora, come un “tornello” ipertecnologico, controlla la densità di presenze nel locale, gestendo i nuovi accessi in modo che non venga mai superato il numero massimo di persone consentite in relazione alle dimensioni del locale e ai sistemi di aerazione.

Realizzato con materiali che ne consentono l’utilizzo in outdoor, grazie alla batteria ricaricabile e le ruote integrate, PASS è inoltre facile da trasportare e collocare in qualunque luogo. Un sistema di alert permette poi di operare la manutenzione in maniera “smart”, avvisando il gestore nel momento in cui il gel igienizzante sta per esaurirsi o la batteria sta per scaricarsi. In quest’ultimo caso, inoltre, il dispositivo provvede automaticamente a spegnersi, salvaguardando il sistema.

“Se la tecnologia è stata fondamentale per continuare a lavorare e ad avere una vita sociale anche durante il lock-down – spiega Fabio De Felice – continuerà a esserlo ancora di più adesso. La riapertura dei pubblici uffici, dei locali, delle palestre, insomma il ritorno a una vita normale va di pari passo con la nostra capacità sia di prevenire le occasioni di contagio sia di certificarlo. Pass serve a questo, serve a darci la serenità di poter continuare a stare insieme”.