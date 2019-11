A Dacia Maraini il Premio Matilde Serao 2019

E' Dacia Maraini la vincitrice della III Edizione del Premio Serao. La premiazione è avvenuta nel corso di un evento organizzato nel Palazzo di Poste Italiane a Piazza Matteotti, nella sala dedicata proprio a Matilde Serao. Suggestivo l'allestimento di video-arte, con proiezioni di edizioni storiche del quotidiano Il Mattino, di cui la Serao fu cofondatrice, e affollata la platea tra cui spiccavano il musicista Enzo Avitabile, l'attore Enzo D'Amore, don Tonino Palmese, il sovrintendente del San Carlo Rosanna Purchia, l'assessore alla cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, la bella Cristina Cennamo. Padrone di casa il direttore de Il Mattino Federico Monga.

Classe 1936, splendida in giacca scura e foulard nei toni dell'azzurro che richiamava il colore dei sui occhi, Dacia Maraini non si è sottratta all'abbraccio di fan e ammiratori né alle domande: "Se hai una voce pubblica - ha detto la Maraini - hai la responsabilità di dire, osservare, partecipare, non puoi fare finta di niente e voltarti dall'altra parte".