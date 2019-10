"Napoli, Arte & Rivoluzione": consegnati i premi per scultura, pittura e fotografia

Al Palazzo delle Arti di Napoli finissage con premiazione per la VI edizione di “Napoli, Arte & Rivoluzione”.

Dedicata alle Quattro giornate di Napoli, con il tramite dell’arte come linguaggio della libertà d’espressione e di pensiero, la rassegna di opere di pittura, scultura e fotografia nasce da un’idea della curatrice Daniela Wollmann con l’associazione culturale rivoluzionART/creativiATTIVI, in collaborazione (sin dalla prima edizione) con la V Municipalità-Arenella-Vomero e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

Anche quest’anno Arte & Rivoluzione rientrava nel calendario delle celebrazioni dell’anniversario delle Quattro giornate di Napoli, ed era inserita tra le manifestazioni di interesse.

La giuria - composta, dal presidente e dall'assessore alla cultura della V Municipalità, dalla storica dell’arte Marina Albamonte, dal critico d’arte Gianpasquale Greco e dal critico e sociologo Maurizio Vitiello - ha consegnato a Maurizio Romeo il premio per la scultura, a Luigi Calì quello per la pittura, a Mariella Zifarelli quello per la fotografia, a Paola Capriotti il premio della critica, .mentre l'opera più votata dal pubblico è risultata quella di Anita Fox.