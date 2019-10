Associazioni Campania in Usa: a Rosa D'Amelio e alla Corale Polifonica Vesuviana il prestigioso Premio Colombo

La Federazione delle Associazioni della Campania Usa ha assegnato il Premio Colombo a Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio Regionale della Campania insieme con il tenore Salvatore De Crescenzo e al maestro Domenico Cozzolino che con la Corale polifonica vesuviana - fondata nel 1991 ad Ercolano - portano in tutto il mondo i canti religiosi in dialetto del 1700 e i grandi classici napoletani.

Giunta alla 17ma edizione, la cerimonia di consegna del premio avviene a New York, in concomitanza con il Columbus Day, con l'obiettivo di valorizzare la nostra Regione oltre oceano. Ad essere premiate, infatti, personalità che sostengono nel mondo le comunità campane e promuovono la cultura e le tradizioni del nostro territorio.

"Le nostre comunità - ha spiegato la consigliera Antonella Ciaramella, delegata per la Consulta regionale degli emigranti - hanno presentato un progetto molto interessante sul cosiddetto turismo di ritorno che punta a fare visitare la Campania alla terza generazione di emigranti e su un incoming emozionale. Ne discuteremo con i Consultori di tutto il mondo, convocati a dicembre in Campania, ai quali abbiamo chiesto di selezionare alcuni giovani da portare con loro in Italia. Dal lavoro svolto con la Consulta - ha aggiunto Ciaramella - è emerso infatti che i giovani di origine campana nati e cresciuti all'estero tendono a dimenticare le proprie origini e dunque c'è bisogno di rafforzare il senso di appartenenza".