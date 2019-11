Il poeta di Port'Alba: una poesia in cambio di un sorriso

Chi va a Port'Alba ed è fortunato potrebbe ricevere, in cambio di un sorriso, una poesia. A comporla, al momento, lasciandosi ispirare da chi incontra e cattura la sua attenzione Silvestro Sentiero.

A guardarlo, Silvestro sembra uscito da un film di Chaplin o da un romanzo dell'800: capelli scarmigliati, abito elegantemente fuori tempo, aria romanticamente svagata, Silvestro Sentiero è l'ultimo dei poeti girovaghi. E la sua stessa vita sembra un romanzo: artista performer, personaggio del Maurizio Costanzo Show negli ormai lontani anni '90, protagonista di una performance a cura del critico d’arte Achille Bonito Oliva al Palazzo delle Esposizioni a Roma, per cui ha interpreto il monumento alla poesia, e quindi del film “Dragoncelli di Fuoco” di , ha letto davanti ad Alda Merini e, ancora, partecipato a film, spettacoli, performance in giro per l'Italia.