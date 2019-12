A Fuorigrotta la pizzeria diventa un social lab

La pizza come incontro e condivisione: non solo tra le persone ma anche tra i sapori, gli abbinamenti, i gusti e le ricette. Da questa idea nasce a Fuorigrotta, nei locali dell'ormai ex Brasserie, Pizza Social Lab, nuovo spazio ma soprattutto nuovo concept per un'esperienza di pizza decisamente diversa, basata sulla condivisione e la sperimentazione. Due i forni presenti nel locale e due le scuole di pizza, un grande cocktail bar e una lunga proposta di abbinamenti insoliti, da provare. L'inaugurazione mercoledì 12 dicembre