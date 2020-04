Pizze e fiocchi di neve a domicilio: gratis per 350 famiglie

Ciro Oliva e Ciro Poppella sono due simboli della vera Napoli, quella fatta di cuore, impegno, sacrificio e tenacia. Titolare della pizzeria "Concettina ai Tre Santi" il primo e della "Pasticceria Poppella" il secondo, nel cuore del cuore di Napoli, alla Sanità, hanno deciso di comune accordo di aprire le loro attività solo per solidarietà. Significa che non lavoreranno per il delivery o l'asporto ma esclusivamente per il loro quartiere: due volte a settimana, il martedì e il venerdì, consegneranno direttamente a casa di 350 famiglie in difficoltà 500 fiocchi di neve e 500 pizze.

"Sono passati molti giorni dalla chiusura di tante aziende che consentivano a moltissime famiglie di vivere dignitosamente. E la sofferenza è in costante aumento. Solo con un grande impegno - spiegano Ciro Oliva e Ciro Poppella - possiamo superare un momento così terribile per tutta la nostra comunità. Ognuno di noi deve fare la sua parte, qui c'è tanto da fare e noi ci mettiamo in prima linea cercando di soddisfare le esigenze delle famiglie del nostro quartiere.".