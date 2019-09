Pizza: un napoletano tra i re di Roma

Il 12 settembre in tutta Italia si celebra la pizza alla romana. Al Pizza Romana Day di quest'anno prenderà parte anche Sciuè Pizzainteglia di Piazza Giovanni Leone a Pomigliano d'Arco, con una pizza speciale che, con estro tutto napoletano, rende omaggio al ricco paniere gastronomico del Lazio e ai prodotti a Denominazione d’origine laziale. Per l'occasione, infatti, lo chef e panificatore di Sciuè, Giuseppe De Luca, ha elaborato una succulenta Focaccia con porchetta di Ariccia, provola affumicata, julienne di zucchine, spuma di ricotta e zeste di limoni: un mix perfetto, dunque, di sapori partenopei e laziali per una base allo stesso tempo morbida, come da regola napoletana, e croccante come da tradizione romana.

Sciuè Pizzainteglia, aperto nel settembre 2018 dai fratelli Giuseppe e Marco De Luca, è il primo locale che all'ombra del Vesuvio propone la pizza alla romana di alta qualità. Giuseppe De Luca ha studiato a lungo i segreti delle farine macinate a pietra, l’idratazione ideale e la lunga lievitazione con lo scopo di coniugare la scuola romana con i buoni sapori della Campania, giocando con abbinamenti insoliti e sapori forti per una pizza crunch per palati curiosi e raffinati: tartufo, salmone affumicato e menta bergamotta, polvere di caffè, scarole napoletane condite con olive capperi, sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati per le sue pizze.

I buongustai potranno assaggiare la speciale Focaccia by De Luca per tutta la giornata del 12 settembre, in abbinamento non esclusivo con la birra Lisa di Birra del Borgo, mentre un ambassador dell’evento racconterà storia e tradizione della pizza romana e distribuirà gadget.