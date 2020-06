Nasce la pizza dei Quartieri Spagnoli: l'iniziativa di Gino Sorbillo e Sasi Visone

Nasce la pizza dei Quartieri Spagnoli su iniziativa del maestro pizzaiolo Gino Sorbillo e di Sasi Visone, proprietario di HairStudio 76

Stamattina la preparazione in via dei Tribunali: condita con pomodorini gialli e rossi del Vesuvio, provola di Napoli affumicata e aggiunta con la buccia, olive nere, pepe nero macinato grosso, olio extravergine e basilico.

Si potrà gustare in tutte le pizzerie che aderiranno alla campagna di sensibilizzazione per la rinascita dei Quartieri Spagnoli. "E' una collaborazione per onorare il nome dei Quartieri Spagnoli. La ricetta la potrà utilizzare chiunque vorrà, inserendola nel proprio menù", spiega a NapoliToday Visone.