A Piazza Mercato apre Bro, griffatissima pizzeria dei fratelli Tutino

Bro, dall'inglese brother-fratello, è il termine utilizzato dai giovani a Napoli come in tutto il mondo per esprimere un rapporto di "fratellanza" intesa come solida e profonda amicizia basata sulla condivisione di una passione, uno stesso ideale, un obiettivo. E Bro è il nome che Antonio e Ciro Tutino, fratelli ma soprattutto amici e soci, hanno voluto dare alla loro pizzeria che apre i battenti a Piazza Mercato, una delle piazze più emblematiche di Napoli, simbolo del popolo e della storica rivolta di Masaniello, luogo del mercato sin dal tempo dei sovrani Angioini.

Progettato in ogni più piccolo dettaglio per dare un’esperienza di pizza capace di coniugare sostanza del sapore e estetica del luogo, il locale ha un interior design griffato dall’architetto Maurizio Vesce. Decisamente intrigante la scelta dei materiali e la tavolozza cromatica: marmo calacatta oro, finiture in ottone, pareti di cristallo, pitture materiche, resina, velluto giallo per le poltrone, caratterizzano lo spazio in maniera decisa.

Due, come i fratelli Tutino, i livelli del locale per 160 metri quadrati di superficie e sessanta coperti, e due i forni per le pizze. Belli il bancone da lavoro e l'enoteca a vista con un ampio ventaglio di birre italiane ed estere e una selezione ragionata di vini, che dà spazio alle produzione di casa nostra.

Figli di Michele Tutino, Ciro e Antonio, rispettivamente classe 1992 e 1998, sono la quinta generazione di una famiglia storica di pizzaioli napoletani. Nonno Ciro, con il fratello Giuseppe, dal 1960 sforna pizze a Porta Nolana - dove è ancora possibile mangiare la famosa "pizza a libretto" - mentre papà Michele gestisce la pizzeria Tutino Galante a San Giorgio a Cremano, dove Ciro e Antonio si sono formati, prima al forno e poi al banco come tradizione comanda. Capostipite dei Tutino, agli inizi del secolo scorso, è stato Giuseppe, che faceva la pizza “ogge a otto”, un sistema di credito che consentiva di pagare dopo una settimana.

Con BRO i fratelli Tutino puntano ad offrire, con i piedi ben saldi nella tradizione, una pizza contemporanea, lieve nell’impasto, di alta qualità per topping e selezione delle materie prime: i15 le pizze in carta, dalle tradizionali a quelle più innovative, oltre ai classici fritti napoletani.