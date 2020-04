RegaloSospeso: l'iniziativa della cool-hunter Marianna Bonavolontà

#iorestoacasa è molto più di un hashtag. E' infatti una vera e propria sfida per tutti noi, cui se ne aggiunge un'altra: non cedere alla tristezza, all'ansia e allo stress. Una sfida non facile, soprattutto per chi già prima del lock down faceva fatica a far quadrare i conti. Da qui l’iniziativa #RegaloSospeso lanciata da Marianna Bonavolontà, cool hunter, imprenditrice, scrittrice e fashion stylist che non solo mette a disposizione attraverso i suoi canali social, il suo blog e il portale “Chic Advisor” “ricette di bellezza”, tutorial per il trucco, consigli per gli outfit, etc., ma si propone anche di raccogliere donazioni per chi rischia di essere messo in ginocchio dal lock down e al tempo stesso offrire una vetrina on line alle aziende e realtà artigianali del nostro territorio e non solo. “Chic Advisor”, infatti, sarà gratuitamente a disposizione delle aziende che vorranno aderire all’iniziativa “Shopping sospeso”, grazie alla quale sarà possibile regalare - in base alle possibilità - qualcosa a chi si trova in difficoltà in questo particolare momento: una sciarpa o una borsa, un gioiello, un capo di abbigliamento, un profumo, scarpe, etc. . Le aziende aderenti potranno beneficiare della vetrina glam di Chic Advisor gratuitamente, mentre i clienti beneficeranno di un doppio sconto, sui prodotti acquistati per sé e anche sui "regali sospesi".

"Sono molte le attività di piccole e medie dimensioni che hanno bisogno di un supporto pubblicitario in questo particolare momento di crisi economica che sta vivendo il mondo intero – spiega Marianna - dal momento che, almeno per ora, devo lasciare la mia valigia nell'armadio, ho deciso di continuare la ricerca delle eccellenze attraverso il web e di offrire loro la possibilità di essere conosciute tramite la mia guida, i canali social e i media partner ad essa connessi, in cui saranno inserite gratuitamente. E’ un piccolo contributo che voglio dare a questi “geni creativi” e alle persone in difficoltà che in questo momento hanno bisogno di un gesto che le faccia sentire meglio”.

La lista degli e-commerce aderenti all’iniziativa sarà pubblicata sul sito www.mariannabonavolonta.com. Le aziende interessate ad aderire possono scrivere all’indirizzo social@mariannabonavolonta.com o chiamare al numero 3495654631.