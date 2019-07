Peperoncino: come far passare immediatamente il bruciore

Il principio attivo che conferisce al peperoncino le sue proprietà di gusto e piccantezza, la capsacina, non è idrosolubile. Questo significa che, se capita di mangiare un peperoncino particolarmente piccante, bevendo acqua - indipendentemente dalla quantità - la sensazione di bruciore e arsura non andrà via .

Come fare: la capsacina non viene diluita dall'acqua ma dai grassi. In caso di ingestione di un peperoncino particolarmente piccante, quindi, per avere un'immediata sensazione di benesse basterà mangiare un pezzetto di formaggio che rimuoverà qualsiasi residuo di capsacina dalle mucose della bocca ristabilendone il benessere..

N.B.: dopo aver toccato peperoncini, per eliminare la capsacina bagnare le mani con latte intero, sfregarle con residui di pomodoro maturo e quindi risciacquare con acqua corrente.